Sinpol/SE recebe visita de policiais civis preocupados com projetos da categoria

13/03/20 - 06:46:50

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) recebeu nesta quinta-feira, 12, a visita de uma comissão representada por policiais civis da classe Substitutos. Na quinta-feira passada, 05, agentes auxiliares também estiveram na sede do sindicato para compreenderem o motivo do silêncio do Governo em relação aos projetos apresentados pela categoria policial civil.

“Os policiais civis até compreendem que o Governo se comprometeu a dar retorno sobre as propostas da categoria agora no mês de março, mas estão receosos quanto às mudanças que esses projetos estão passando por conta da intervenção da delegada-geral da Polícia Civil, Katarina Feitoza. O receio deles e de tantos outros que têm nos procurado individualmente para dialogar é que a base da Polícia Civil seja deixada de lado e desvalorizada em relação ao cargo dos delegados. Reforçamos que o Sinpol fez e continuará fazendo sua parte. Após o Governo apresentar o projeto, realizaremos nossa Assembleia Geral para discutir e deliberar coletivamente sobre o conteúdo do documento. Essa preocupação é natural e demonstra que os policiais civis estão acompanhando o cenário na Polícia Civil e no ambiente externo. Esperamos que não haja diferença de tratamento no projeto, até porque todos na instituição arriscam a vida diariamente no exercício de suas atividades”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Além dos questionamentos relacionados à aprovação de projetos voltados para a categoria, os agentes, agentes auxiliares e escrivães trataram com a diretoria do Sinpol/SE sobre o papel dos policiais civis no cenário político sergipano; sobre a necessidade de uma campanha salarial no primeiro semestre deste ano e apontaram sugestões relacionadas às atividades do cotidiano sindical.

“Em breve realizaremos nossa Assembleia Geral, mas é importante sim que os policiais civis nos procurem e esclareçam suas dúvidas diretamente com um dos diretores do sindicato. Felizmente o diálogo e o respeito têm prevalecido, ainda que haja divergência de opiniões no cenário em que nos encontramos. Está sendo uma fase difícil para todos os profissionais da área da Segurança Pública, não apenas para os policiais civis. Temos essa compreensão e sabemos que apenas com muita luta conseguiremos melhorar a nossa realidade e o serviço que prestamos diariamente ao cidadão. A insatisfação dos policiais civis permanece grande pelo tratamento que nossa classe vem recebendo por parte do Governo, mas continuaremos seguindo na luta unidos, determinados e cientes do importante papel que desempenhamos na sociedade. Não aceitaremos ser desrespeitados”, finalizou Adriano Bandeira.

Fonte e foto assessoria