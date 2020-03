André atende Valmir e Ibrain e ajuda a liberar quase R$ 6 milhões para Lagarto

14/03/20 - 07:53:02

Mesmo sem mandato no Congresso Nacional, o ex-deputado federal André Moura (PSC) reafirmou seu compromisso com o povo de Lagarto, atendendo um apelo do ex-prefeito Valmir Monteiro e do deputado estadual Ibrain Monteiro, assegurando essa semana, na capital federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a liberação do pagamento da emenda de bancada destinada à pavimentação asfáltica do município na ordem de R$ 5.932.600,00.

André Moura reforça que, em dezembro de 2019, já tinha liberado R$ 593 mil para Lagarto, recursos provenientes de sua emenda, atendendo a um apelo antigo de Valmir e Ibrain, e a atual administração sequer reconheceu o empenho do ex-deputado.

Além disso, André Moura ainda anuncia outra grande notícia para Lagarto: a liberação de mais R$ 2.373.040,00 que já estão na conta da Prefeitura Municipal para dar continuidade ao processo de desenvolvimento que vinha sendo colocado em prática na gestão de Valmir Monteiro para melhorar a vida da população. “Vamos juntos, amigo Valmir e deputado Ibrain, trabalhando por uma Lagarto cada vez mais forte”.

