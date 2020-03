Autoridades prestigiam Cidadania Aracajuana para Luciano Bispo

14/03/20 - 09:40:47

Diversas autoridades prestigiaram a solenidade promovida pelo presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Josenito Vitale (PSD), que concedeu o Título de Cidadão Aracajuano ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), na tarde dessa sexta-feira (13).

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TER/SE), desembargador José dos Anjos, destacou a capacidade de liderança e unidade de Luciano Bispo. “Conheço Luciano há algum tempo e trata-se de um cidadão extraordinário, extremamente humano e, como político, muito hábil e conciliador. Tem trabalhado muito por unir a classe política sergipana, como presidente do Poder Legislativo. Tem se mostrado um homem diferenciado, que tem contribuído para a defesa dos interesses do Estado com sua visão política”.

O ex-secretário de Estado da Educação, Jorge Carvalho, destacou que Luciano Bispo é uma grande liderança política de Sergipe. “Um homem que começou sua carreira liderando a política de Itabaiana e criando um novo ambiente, sempre com muito sucesso. Luciano foi prefeito e deputado estadual e vem chefiando a Alese com muita eficiência, tomando decisões que mudam a vida das pessoas. Estudou em Aracaju, se formou em economia, tem residência fixa aqui e há muito tempo precisava desse reconhecimento”.

Por sua vez, o atual secretário de Educação de Sergipe, Josué dos Passos Subrinho, também exaltou a honraria concedida a Luciano Bispo. “Estamos falando de um itabaianense ilustre, orgulhoso de sua origem, mas que também está muito feliz e satisfeito com Aracaju e Sergipe. Um homem merecedor de receber esta honraria e a ganha a cidade mais um cidadão ilustre”.

O ex-deputado estadual Mardoqueu Bodano também se fez presente na solenidade e disse que “nosso País e nosso Estado passam por inúmeras dificuldades do ponto de vista econômico e Luciano Bispo vem presidindo muito bem este Poder. Não é à toa que ele vem sendo mantido pelos colegas. É uma liderança muito forte na política de Sergipe. Já trabalhei aqui com outros presidentes que fizeram um bom trabalho, mas Luciano faz sim um trabalho diferenciado aqui na Alese”.

O presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa (Sindalese), Geraldo Silva, disse que Luciano Bispo tem sido um grande presidente para os servidores. “Como gestor Luciano tem sido grande para o nosso sindicato. Tem atendido as nossas reivindicações, melhorado as instalações da Alese. Um título mais que merecido tanto pelo o que ele fez na cidade de Itabaiana como aqui em Aracaju. É preciso destacar também a forma como ele trata as pessoas”.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões