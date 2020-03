CAMINHÃO CAPOTA E MOTORISTA FICA PRESO ÀS FERRAGENS NO INTERIOR

14/03/20 - 09:57:25

Um acidente envolvendo um caminhão deixou o motorista gravemente ferido

O acidente foi registrado no Povoado Baixa Limpa, no município de Nossa Senhora da Glória na manhã deste sábado (14). As informações são de que o caminhão que transporta leite capotou e o motorista ficou preso às ferragens

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro à vitima.

Foto grupo de whatsapp PM2 INFORM