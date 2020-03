CORONAVÍRUS: BELIVALDO REUNIRÁ A EQUIPE PARA ANUNCIAR NOVAS MEDIDAS

14/03/20 - 06:25:55

Sergipe intensificará as ações, apesar de, até agora, o estado não ter confirmado nenhum caso de contaminação

O governador Belivaldo Chagas reunirá, nesta segunda-feira (16), às 10h30, no Palácio dos Despachos, gestores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para anunciar novas medidas preventivas e de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). A Sejuc, PGE, Seduc, Sead, Setur, Seias e Corpo de Bombeiros também participarão da reunião.

Segundo o governador, Sergipe já vem adotando medidas preventivas e intensificará as ações, apesar de, até agora, o estado não ter confirmado nenhum caso de contaminação. “Sergipe não é uma ilha. Nós estamos preparados, dentro do possível, mas não será fácil. Vamos acompanhar o que está acontecendo hoje, sábado e domingo no país para, em seguida, editarmos um decreto referente às questões emergenciais, principalmente no que diz respeito a insumos necessários neste momento”, disse Belivaldo.

O governador explicou que a intenção é também tranquilizar a população e incentivá-la a buscar informações verdadeiras sobre o novo coronavírus. Belivaldo ressaltou ainda, a preocupação com o impacto econômico provocado pela propagação do vírus no país e no mundo. “Isso pode provocar um efeito cascata que ninguém conseguiu mensurar até agora. O comércio está parando no mundo. O dólar está subindo, a economia está em turbulência, eventos estão sendo cancelados, há toda uma preocupação”.

Outras medidas

Desde 28 de janeiro, quando o Ministério da Saúde (MS) elevou a classificação de risco do Brasil que passou do nível 1, alerta, para o nível 2, que significa perigo iminente para a chegada do novo coronavírus (Covid-19) no país, o Governo de Sergipe, por meio da SES, vem adotando medidas preventivas e de gestão para preparar Sergipe para o possível enfrentamento ao vírus.

Sergipe participou das webconferências, realizadas pelo MS, com todos os estados da federação, a fim de discutir estratégias de prevenção, protocolos clínicos e hospitalares de atendimento e as atualizações dos boletins epidemiológicos. Após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19), em 26 de fevereiro, as medidas preventivas e de gestão foram intensificadas, sobretudo no que diz respeito à Rede de Urgência e Emergência, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), Hospital de Urgência (Huse), Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e Núcleo de Segurança do Paciente. O Estado também atua de forma informativa, por meio de Notas Técnicas que orientam os estabelecimentos de saúde municipais e estaduais e os profissionais de saúde sobre definições de casos, notificação, medidas de prevenção e controle, coleta e envio de amostras para investigação laboratorial dos casos suspeitos.

Por meio da SES, o Governo do Estado elaborou e apresentou o Plano de Contingência de Sergipe para o possível enfrentamento ao vírus. A SES também vem se reunindo com toda a Rede Hospitalar Pública e Privada de Sergipe a fim de orientar e alinhar fluxos no manejo e fluxo de casos suspeitos e padronizar os procedimentos em serviços de saúde públicos e privados, assim como disseminar as informações corretas sobre o novo vírus.

O Governo ainda buscou parceria com o setor de turismo do estado para que as associações e rede hoteleira tornem-se multiplicadores de informação e orientação à sociedade, assim como distribuiu panfletos em hotéis com orientações sobre o coronavírus para informar os turistas quanto às medidas de prevenção e como proceder em caso de suspeita de contágio. Outra medida foi a disponibilização de um canal de comunicação, por meio do Whatsapp, para tirar dúvidas sobre Covid-19. Há, ainda, o contato da Ouvidoria Geral do SUS, 136, para sanar dúvidas..