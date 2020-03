Efeito “Natal Iluminado” eleva emprego no Centro em quase 50%

14/03/20 - 08:14:06

A pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, avaliando como foi o impacto do Natal Iluminado nas lojas, concluiu que metade do comércio varejista central de Aracaju aumentou o número de empregos durante o período em que a decoração especial promovida pelo sistema esteve abrilhantando a capital sergipana.

Segundo a pesquisa realizada em parceria com o Instituto França de Pesquisas, que ouviu 493 empresas, 49,7% das lojas do comércio aumentaram seu contingente de funcionários durante o período final do ano passado. Como o Centro é uma grande concentração de micro e pequenas empresas, 83,3% das lojas contrataram até cinco funcionários extras no período. Já 16,7% aumentaram seu quadro funcional em até 25 funcionários.

Os empresários do Centro Comercial destacaram na pesquisa que o Natal Iluminado foi fundamental para que as lojas funcionassem em horário estendido, o que promoveu a criação de novos postos de trabalho no comércio. De acordo com o comerciante João Prata, seu negócio ampliou o horário de atividade e isso o levou a contratar mais pessoas no período em que as luzes estiveram decorando as praças principais de Aracaju.

“Eu abri meu negócio até mais tarde, e para ter o melhor funcionamento e atender minha clientela, aumentei o número de trabalhadores na empresa. Contratei quatro funcionários no final do ano para que elevasse a qualidade de atendimento de nosso negócio. Foi muito bom para mim e para essas pessoas que conseguiram um emprego aqui em meu comércio. O Natal Iluminado foi muito importante para que eu vendesse mais, atendesse melhor e empregasse mais pessoas”, comentou.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, disse que um dos principais objetivos do Natal Iluminado era criar novos postos de trabalho para as pessoas no período em que o comércio mais se movimenta.

“Gerar emprego é uma questão importante para nossas empresas, pois estamos dando dignidade e oportunidades para nosso povo. O Natal Iluminado trouxe esses resultados. Os comerciantes aumentaram suas vendas, geraram novos empregos para as pessoas e nossa economia se fortaleceu com isso. O Centro de Aracaju é a principal base comercial de nosso estado e criar empregos para os trabalhadores é muito bom para as empresas e para nossa economia. O Centro de Aracaju ficou mais forte com o Natal Iluminado e nós conseguimos o nosso objetivo, fazer um cartão-postal especial que resultasse em ganhos para toda a sociedade. Ganhou Aracaju com as praças iluminadas, ganharam as empresas com o aumento das vendas e ganharam as pessoas por terem conquistado seus empregos”, disse Laércio Oliveira.

Por Márcio Rocha