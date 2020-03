EZEQUIEL LEITE SE FILIA E COMANDA O DIRETÓRIO DO PSD NO MUNICÍPIO DE CAPELA

14/03/20 - 08:06:12

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite, recebeu no início da noite dessa sexta-feira (13), em sua residência, alguns amigos e aliados políticos, além do presidente do Diretório do PSD em Sergipe, deputado estadual Jeferson Andrade. Na oportunidade, o parlamentar abonou a ficha de filiação de Ezequiel na nova legenda e assegurou que seu agrupamento terá candidato a prefeito do município em 2020.

Acompanharam Ezequiel no ato de filiação diversos amigos e pré-candidatos a vereador, como José Edirani dos Santos, Ninho da Renovel, dentre outros. “Este foi apenas o nosso primeiro passo. Era preciso definir nossa posição política, nossa filiação partidária. Está feito, estou muito feliz no PSD, agradeço ao presidente Jeferson Andrade pela visita, pela atenção com o nosso agrupamento”.

Ezequiel definiu como meta agora a estruturação do PSD em Capela já visando as eleições municipais que se aproximam. “No nosso partido não temos vereadores com mandatos. Estamos filiando amigos e pessoas que têm serviços prestados ao povo de Capela e que podem contribuir e ajudar uma futura administração no município. Até o dia 3 de abril o objetivo é montar uma chapa forte com pré-candidatos a vereador”.

Sobre seu projeto político, Ezequiel disse apenas que ainda é cedo para qualquer anúncio, mas confirmou que seu agrupamento terá sim candidato a prefeito de Capela em 2020. Ele não quis antecipar se será o pré-candidato escolhido. “Mais para frente nós vamos reunir o grupo para definir o candidato. Feito isso, nós faremos uma grande festa de lançamento da pré-candidatura”.

“Capela precisa de gestão, precisa de uma alternativa que tire, definitivamente, o nosso município das páginas policiais ou das polêmicas e baixarias nas redes sociais. A Prefeitura precisa reconquistar a confiança do servidor, efetivo e comissionado, que vai trabalhar ciente que o salário não vai atrasar; da população que terá os serviços públicos funcionando a contento; e dos fornecedores que vão prestar o serviço com a certeza que vão receber, sem qualquer interesse obscuro”, completou Ezequiel Leite.

Da Assessoria de Imprensa