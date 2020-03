GOVERNO DE SERGIPE CONFIRMA PRIMEIRO CASO DO CORONAVÍRUS EM ARACAJU

14/03/20 - 18:56:15

O governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde ( SES), informa neste sábado (14) que foi confirmado o primeiro caso de novo coronavirus (covid- 19). Trata-se de uma mulher, residente em Aracaju, de 36 anos, que chegou da Espanha. Ela está em isolamento domiciliar, cumprindo o período de quarentena e está bem clinicamente.

Também por nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju explicou que no dia 9 a mulher tinha apresentando alguns sintomas da doença, sem relatar febre. Na quinta-feira (12), procurou um hospital particular para realizar a notificação e a coleta para os testes. Com esse caso, Aracaju tem nove suspeitos e dois casos descartados.

A secretaria de saúde informou ainda que investiga outros 11 suspeitos, 6 já foram descartados. Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde.

Na próxima segunda-feira (16), o governador Belivaldo Chagas reunirá, às 10h30, no Palácio dos Despachos, gestores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para anunciar novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). A Prefeitura de Aracaju, Sejuc, PGE, Seduc, Sead, Setur, Seias e Corpo de Bombeiros também participarão da reunião.