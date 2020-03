Grupo Tiradentes anuncia Plano de Risco e Resposta Rápida contra Coronavírus

14/03/20 - 08:19:14

Grupo Tiradentes realizará palestras, treinamentos e ações educativas sobre como evitar a propagação de vírus no dia a dia

Em atenção às recomendações do Ministério da Saúde e de demais órgãos oficiais da área no Brasil, diante do avanço global do novo Coronavírus (COVID-19), o Grupo Tiradentes desenvolve ações importantes para evitar a propagação do vírus no cotidiano em todas suas unidades em Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e em Boston (EUA).

Primeiramente, foi criado um comitê composto por médicos infectologistas, profissionais da área de biossegurança e gestores com o objetivo de observar o cenário e acompanhar as iniciativas de monitoramento diante do Covid-19. A recomendação é reforçar hábitos básicos frequentes de higiene pessoal, como lavar as mãos e pulsos por 20 segundos com sabonete líquido ou usar álcool em gel. Além de, claro, adotar etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar – cobrindo o rosto com o cotovelo e usar lenços de papel descartáveis.

Dentre as iniciativas planejadas está o reforço das medidas de biossegurança em todos os campi e polos, como a ampliação de estoque de álcool 70% para limpeza dos banheiros e vasos sanitários, e instalação de novos dispositivos de álcool em gel em pontos estratégicos de cada Instituição de Ensino Superior – IES – do Grupo Tiradentes.

Ações educativas por meio de treinamentos e palestras com infectologistas serão realizadas a partir da próxima semana. Porém, desde janeiro, professores especialistas do Grupo Tiradentes vêm contribuindo com a sociedade por meio de entrevistas à veículos de Comunicação, além de vídeos educativos que estão sendo publicados nas redes sociais das IES.

As atividades administrativas e acadêmicas ficam mantidas, uma vez que o Grupo Tiradentes espera que as ações de contenção sejam suficientes. Essa recomendação, porém, pode ser revista conforme a evolução do quadro e das determinações das autoridades sanitárias do Brasil.

Caso algum estudante ou colaborador apresente quadro suspeito de contaminação pelo novo Covid-19 (febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza), é importante que procure os órgãos de saúde do Estado e em seguida comunique ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho pelo Whatsapp: (79) 98103-0452.

Assessoria de Imprensa