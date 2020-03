Jason Neto festeja a manutenção das agências do Banese e pede apoio para o esporte e a cultura

14/03/20 - 14:25:42

Na tarde da última quinta-feira, 12, o vereador Jason Neto (PDT) fez uso da tribuna e falou sobre a decisão do governador Belivaldo Chagas de não fechar as agências do Banese no interior do Estado. Além disso, o parlamentar solicitou que o Banco voltasse a incentivar o esporte é cultura no estado.

“O Banese é muito importante para os sergipanos. E fique muito satisfeito pela decisão do governador do não fechamento. Quem ganha é a população, inclusive no interior, onde há muitas agências e são os únicos meios de atendimento bancário em diversas cidades. A ação do fechamento iria prejudicar as pessoas do interior que fazem suas transições pelo Banese, antes de uma questão econômica é social”, afirmou Jason Neto.

Ele destacou também que o apoio ao esporte e à cultura são meios importantes para o desenvolvimento de crianças e de jovens. Sendo assim, o vereador sugeriu aos responsáveis do Banese que voltasse a incentivar atuações no Estado.

“Hoje , infelizmente não vimos mais os eventos de apoio a prática de esporte e eventos culturais que o Banese promovia ou apoiava. Acho de extrema importância que esses eventos voltassem a acontecer. É mais uma atenção voltava aos nossos esportistas e aos jovens que iniciam sua carreira no esporte. Bem como na cultura. Precisamos conscientizar o quanto é importante para nosso crescimento intelectual”, explicou Jason Neto.

Fonte e foto assessoria