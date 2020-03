LBV presta mais de 13,6 milhões de atendimentos e benefícios em 2019

14/03/20 - 08:35:22

A Legião da Boa Vontade (LBV) alcançou, em 2019, a expressiva marca de 13.636.888 atendimentos e benefícios prestados à população em situação de vulnerabilidade e de risco social em todo o país. Mais de 525 mil pessoas foram impactadas pelos serviços e programas socioeducacionais promovidos pela Instituição nas cinco regiões brasileiras. A LBV teve seu balanço social auditado pela Walter Heuer Auditores Independentes.

Com o imprescindível apoio de seus colaboradores, parceiros e voluntários, a LBV trabalha para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de prevenir, por meio de informação e atividades socioeducativas, situações de risco a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, gestantes e famílias de baixa renda. As ações são realizadas em suas 82 unidades de atendimento, compostas por Centros Comunitários de Assistência Social, Abrigos para Idosos, Centro de Assessoramento, Escolas de Educação Básica e Escola de Capacitação Profissional.

A base e o diferencial de todo o trabalho da Legião da Boa Vontade estão nos conceitos que embasam a Pedagogia do Afeto (destinada a crianças de até os 10 anos de idade) e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico (para pessoas a partir dos 11 anos de idade), que compõem a linha educacional criada pelo diretor-presidente da Instituição, José de Paiva Netto. Aplicada em todas as unidades de atendimento da LBV, essa proposta leva em conta os valores éticos, espirituais e ecumênicos e fundamenta-se na integralidade do ser humano, porque o considera em suas dimensões espiritual, biológica, psicológica e social.

Por isso, sua doação vale muito. Você pode contribuir financeiramente ou com alimentos não perecíveis, pode tornar-se um voluntário ou, ainda, ajudar a divulgar as ações da LBV. Um simples gesto pode melhorar a vida de muita gente. Convide amigos, familiares, vizinhos e empresas para apoiar as atividades da Legião da Boa Vontade. Acesse www.lbv.org ou ligue para 0800 055 50 99. Acompanhe, siga, curta e compartilhe as ações da Instituição nas redes sociais, no endereço LBVBrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.

Sobre a LBV

A Legião da Boa Vontade (LBV) é uma associação civil de direito privado, de natureza beneficente e filantrópica, sem fins econômicos, de caráter educacional, cultural e de assistência social. Foi fundada no Brasil, em 1º de janeiro de 1950 (Dia da Confraternização Universal), pelo radialista e poeta Alziro Zarur (1914-1979) e tem como diretor-presidente o jornalista, radialista e escritor José de Paiva Netto. A LBV possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) e representação na Organização das Nações Unidas (ONU), no Departamento de Comunicação Global (DCG) e no Conselho Econômico e Social (Ecosoc), neste com o status consultivo geral.

Fonte e foto assessoria