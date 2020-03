POLICIAIS DA DRFV PRENDEM TRÊS POR ENVOLVIMENTO EM ROUBOS DE VEÍCULOS

14/03/20 - 09:04:40

Dois deles foram responsáveis pelo roubo de um veículo de aplicativo

Agentes da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam Thauan Lucas Santos de Jesus, de 23 anos de idade, e Sterfeson Matheus de Jesus Santos, de 19. Eles são investigados pelo roubo a um motorista de aplicativo. O crime ocorreu no dia 27 de dezembro do ano passado. As detenções ocorreram na manhã desta sexta-feira, 13.

De acordo com o delegado Hugo Leonardo, a vítima tinha recebido uma chamada para uma corrida saindo da travessa Aracajuzinho, no bairro Industrial. No local, os suspeitos entraram no carro e, no meio do trajeto, ordenaram que o motorista parasse, anunciando o roubo. A vítima foi imobilizada e com ameaças foi obrigada a entregar o veículo e os pertences.

O veículo foi recuperado três dias após o crime e devolvido ao proprietário. Ainda no final do dia de ontem, os agentes da DRFV prenderam Benedito Menino Filho, 21, com prisão definitiva decretada por envolvimento com roubo de motocicletas. O crime foi cometido no dia 3 de maio de 2018. A vítima conduzia o veículo pela BR-101, na altura do loteamento Pai André, em Socorro, quando foi abordada por dois homens que vieram no sentido contrário em uma motocicleta com os faróis apagados.

O suspeito, que estava na garupa, encostou o cano do revólver na barriga da vítima, ordenando-a a parar. O condutor também estava armado e permaneceu com o revólver em punho, apontando para a vítima. O garupa foi quem montou na motocicleta. Como ele estava sem capacete, foi reconhecido pela vítima como sendo Benedito. O piloto também foi identificado à época, mas morreu em acidente veicular pouco depois do fato.

Informações e foto SSP