Vereador Carlito Alves diz que “Jony Marco usou as mulheres para fazer minha expulsão”

14/03/20 - 06:57:58

O vereador por Aracaju, pastor Carlito Alves (Republicanos) vai ser obrigado a deixar o partido com pena de, se não aceitar o “convite” para sair, ser expulso. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (13) após uma reunião realizada por mulheres que compõem o partido, ter decidido que elas só continuam no Republicanos, se o vereador Alves for expulso do partido.

No final da tarde da sexta, Carlito Alves resolveu comentar sobre o assunto e afirmou que essa decisão está sendo manipulada pelo ex-deputado federal Jony Marco e pelo pastor Eduardo Lima que o querem fora do partido.

A afirmação foi feita pelo próprio vereador Alves em entrevista ao programa Balanço Geral, da Rádio Jornal FM.

Carlito Alves disse que na segunda-feira irá ao partido, para saber de tudo, porque a Igreja Universal do Reino de Deus tem a meta, como obrigação, a eleição do pastor Eduardo Lima.

Alves disse ao radialista Jason Neto que”eu já fui dessa Igreja e sei como tudo acontece. Jony usou as mulheres para fazer a minha expulsão. Eles estão com medo de mim, porque sabem que tenho muitos votos”, desabafou o vereador.