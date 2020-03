Belivaldo lamenta falecimento do ex-vice-governador de Sergipe Adalberto Moura

O governador Belivaldo Chagas decreta luto oficial de 3 dias pela morte, aos 94 anos, de Adalberto Moura, ex-vice-governador de Sergipe (1971/74).

Adalberto Moura faleceu na tarde deste sábado (14), no Hospital São Lucas, em Aracaju, onde se encontrava internado desde o Carnaval.

“É com profundo pesar que lamento a morte Adalberto Moura. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestado ao Estado de Sergipe “, lamentou o governador.

Adalberto Moura, funcionário aposentado do Banco do Brasil, teve uma passagem marcante pela vida pública do Estado. O ex-vice-governador participou da implantação do Banco de Fomento Econômico do Estado de Sergipe e da sua transformação em Banco do Estado de Sergipe.