Cidades brasileiras fazem atos pró-governo Bolsonaro, entre elas, a capital sergipana

15/03/20 - 18:28:56

Capitais brasileiras e cidades do interior registraram, na manhã deste domingo (15), atos de apoio ao governo de Jair Bolsonaro.

Apesar da orientação de autoridades da Saúde de vários estados e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para suspender a realização de eventos com grandes aglomerações para evitar a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2), apoiadores do governo não atenderam ao apelo.

Em Aracaju, os manifestantes se reuniram nos Arcos da Orla da Atalaia, onde iniciaram uma carreata em apoio ao governo pelas avenidas da capital por volta das 14 horas. O ato encerrou por volta das 17:45h de forma pacífica e sem registro de tumulto.

Informações do G1