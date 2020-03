FSF ESCLARECE QUE OS JOGOS DO SERGIPÃO SEGUEM COM A PRESENÇA DO PÚBLICO

15/03/20 - 08:38:33

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) esclarece que as partidas do Campeonato Sergipano da Série A1 estão confirmadas com a presença do público. Em Sergipe não foi confirmado nenhum caso do Coronavírus . A entidade segue monitorando com as autoridades a situação na região Nordeste e em Sergipe.

É bom ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que os Campeonatos Carioca e Paulista serão realizados sem a presença de público. A entidade tomou a decisão depois de ouvir orientações do Ministério da Saúde sobre o surto de coronavírus. A CBF decidiu acatar as orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde. A medida tem prazo indeterminado e foi tomada para ajudar a evitar a aglomeração de grandes públicos, o que facilita a transmissão do vírus.

O Sergipão Estadium.Bet, segue normalmente com a segunda rodada na próxima quarta-feira. Acompanhe os detalhes:

18/03 (quarta-feira)

20h15 – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

20h15 – FreiPaulistano x Itabaiana, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

Fonte FSF