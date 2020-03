Gabriela Pugliesi diz que piorou e reitera importância da quarentena: “Ontem estava um pouquinho melhor”. A blogueira foi a primeira famosa a ser diagnosticada com Covid-19 no Brasil

15/03/20 - 16:10:05

Gabriela Pugliesi acordou se sentindo não tão bem quanto ontem. No Instagram, a influencer disse que os sintomas da Covid-19 deram uma piorada. “Acordei bem, mas com mais dor nos olhos do que ontem. Um pouco mais congestionada também, porém sempre percebo que durante o dia vai melhorando. Ontem estava um pouquinho melhor, mas tem que ter paciência”, disse.

Ela ainda reiterou a importância da população começar a ficar em casa a fim de evitar que o vírus se alastre e contagia mais pessoas. “Quero frisar a importância que é o isolamento, a quarentena e as pessoas não saírem de casa, não é para sair de casa. Não é para sair se você tem qualquer sintoma, suspeita, qualquer pessoa que estão com o vírus. Curar a gente cura, mas o mais importante é não transmitir mais o vírus para as pessoas, principalmente para o grupo de risco como idosos, pessoas que sofrem de bronquite, asma, problemas respiratórios. Ele se espalha muito rápido e é nisso que a gente tem que forcar. Ficar isolado, não é para sair”, disse.

Gabriela foi contaminada durante a festa casamento da irmã Marcella Minelli, que se casou em um resort de luxo em Itacaré, na Bahia. Um dos convidados teria contraído o vírus numa viagem para Aspen, nos Estados Unidos.

Fonte/Foto:globo.com