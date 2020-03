Guilherme, do BBB 20: “Comecei a fazer terapia para lidar com a fama”. Modelo falou com Quem sobre o carinho dos fãs, o relacionamento com a sister Gabi Martins e os projetos para o futuro

15/03/20 - 16:40:09

Guilherme Napolitano se prepara para um ensaio para Quem. Ao ver as sugestões de looks sugeridos pelos stylings Thiago Setra e Heloysa Filippo, o modelo avisa que prefere evitar fotos de sunga por estar se achando muito magro devido à dieta restrita que teve nos mais de quarenta dias de confinamento no Big Brother Brasil 20.

Desde que saiu do BBB, Guilherme não teve tempo de retomar os cuidados físicos e a alimentação mais saudável. Um dia após a eliminação ele já tinha 30 propostas de trabalho para aprovar e muitas entrevistas para dar. Apesar de ter consciência do sucesso do reality show, o paulista diz que se surpreendeu com o tamanho da atenção que tem recebido.

“O que mais me surpreendeu ao sair da casa foi essa nova rotina. Não parei um minuto. Tem também o lado de ser reconhecido, ser uma figura pública e famoso. A ficha não cai. As pessoas me reconhecem na rua. Todo mundo pede para tirar foto. É algo que é muito diferente da minha realidade de antes. A vida mudou completamente. Quando o Paulo Gustavo e a Ingrid Guimarães entraram na casa e falaram que a gente estava bombando e que todo mundo só falava de Big Brother, comecei a ter uma noção, mas mesmo assim, não imaginava que fosse ter tanta repercussão. Só quando saí da casa que entendi. Graças a Deus, tenho recebido muito carinho e um retorno positivo”, diz ele um um quarto do Radisson Blu São Paulo.