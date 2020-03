MARINHA DO BRASIL TEM 237 VAGAS PARA OS NÍVEIS FUNDAMENTAL E SUPERIOR

15/03/20 - 06:02:20

A Marinha do Brasil (MB) oferece 237 vagas de níveis fundamental e superior, com diferentes prazos de inscrição. Para o ensino médio, ainda serão abertas 22 vagas no concurso da Escola Naval, com edital previsto para ser divulgado até dia 31 de março.

Corpo de Saúde (CSM) e Corpo de Engenheiros (CEM): inscrições até o dia 23 de março

Os concursos para o Corpo de Saúde e de Engenheiros oferecem 66 vagas para ambos os sexos, distribuídas da seguinte forma: Quadro de Médicos (33), Quadro de Apoio à Saúde (4), Quadro de Cirurgião-Dentista (4) e Corpo de Engenheiros (25), que inclusive oferece vaga para Arquitetura e Urbanismo. A taxa de inscrição é de R$126.

O interessado deve ter menos de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2021, ser brasileiro nato, graduação completa na área a que concorre, entre outros requisitos.

Os rendimentos brutos de Primeiro-Tenente, posto a ser ocupado após o Curso de Formação de Oficiais (CFO), são de R$ 11.955,25, sendo R$ 8.245 de soldo, R$ 1.566,55 de adicional militar, R$ 494,70 de adicional compensação por disponibilidade militar e R$ 1.649 de adicional habilitação.

Colégio Naval (CN): inscrições de 16 de março a 16 de abril

O concurso do Colégio Naval oferece 143 vagas para rapazes brasileiros natos, com 15 anos completos e menos de 18 no dia 1º de janeiro de 2021, além do ensino fundamental completo, entre outros requisitos. A taxa de inscrição é de R$65.

O curso ocorre sob regime de internato durante três anos no qual serão ministradas disciplinas de ensino médio e formação militar naval. Durante o curso, há diversos benefícios, como ajuda de custo de R$1.044,00 mensais, alojamento, alimentação, ajuda para aquisição de uniformes e assistências médica, psicológica e religiosa.

Outros concursos de nível superior: inscrições entre 16 e 31 de março

Os concursos para o Quadro Técnico (QT), Capelão Naval (CapNav) e Quadro Complementar de Oficiais do Corpo da Armada (QC-CA), do Corpo de Fuzileiros Navais (QC-FN) e do Corpo de Intendentes da Marinha (QC-IM) oferecem 28 vagas. A taxa de inscrição será de R$126 para o QT e CapNav e R$127 para os demais.

Os candidatos devem ter menos de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2021, serem brasileiros natos, terem graduação completa na área para a qual concorrem (QT e CapNav), entre outros. Para qualquer um dos três concursos do Quadro Complementar, é preciso ter menos de 29 anos na mesma data citada, sendo que para o QC-CA e QC-FN é preciso ser do sexo masculino.

Para Segundo-Tenente, posto a ser ocupado pelos aprovados no CFO nos concursos do Quadro Complementar, os rendimentos são de R$ 10.486, sendo o soldo de R$ 7.490, adicional militar de R$ 1.423,10, adicional compensação por disponibilidade militar de R$ 374,50 e adicional habilitação de R$ 1.198,40

Escola Naval: 22 vagas de ensino médio

A Escola Naval é a instituição de ensino superior da Marinha. Neste ano, serão oferecidas 22 vagas, sendo 12 são para mulheres. As provas estão previstas para 1ª quinzena de agosto.

Serviço

Inscrições: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Datas: até 23 de março – Corpo de Saúde da Marinha e Corpo de Engenheiros da Marinha

De 16 de março e 31 de março – Quadro Técnico, Capelão Naval e Quadro Complementar de Oficiais do Corpo da Armada, do Corpo de Fuzileiros e do Corpo de Intendentes.

De 16 de março e 16 de abril – Colégio Naval

Fonte: Marinha do Brasil