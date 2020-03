MORRE AOS 94 ANOS O EX-VICE-GOVERNADOR DE SERGIPE, ADALBERTO MOURA

15/03/20 - 06:00:22

Morreu neste sábado (14), aos 94 anos, o ex-vice-governador de Sergipe, Adalberto Moura. Ele estava internado no Hospital São Lucas, em Aracaju, desde o Carnaval, quando sentiu-se mal.

O corpo está sendo velado na capela C do Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju e o sepultamento será às 11h, deste domingo (15).

Adalberto Moura nasceu no dia 23 de abril de 1925 no município de Nossa Senhora das Dores e foi vice do governador Paulo Barreto Menezes, no período de 1971/75.

Ele era funcionário de carreira do Banco do Brasil, e participou da implantação do Banco de Fomento do Estado de Sergipe, que depois passou a se chamar Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Adalberto Moura deixa esposa e os filhos Ana Luzia, José Euclides, Denise e a juíza Adelaide Moura – esposa do deputado federal e presidente da Fecomércio/SE Laércio Oliveira.