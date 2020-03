Operação do 7º BPM termina com a apreensão de diversas motocicletas

15/03/20 - 10:23:10

Nas últimas semanas, o 7° Batalhão da Polícia Militar, no município de Lagarto, vem desenvolvendo ações visando o combate os roubos de motocicletas na cidade e região.

Nestas operações mais de 10 suspeitos foram presos e dezenas de veículos roubados, foram recuperados pelos policiais sob o comando do coronel Arthur.

O trabalho que vem sendo prestado pelo 7º BPM foi reconhecido pelo deputado Ibrahim Monteiro, na tribuna da ALESE.

O comandante, coronel Arthur, reitera que os roubos/furtos de veículos na região não serão combatidos, apenas com ações policiais.

Enquanto, os legisladores e outras autoridades, não adotarem ações para impedir e penalizar a circulação de veículos vendidos em leilões, como sucata, a Polícia Militar, continuará “enxugando gelo”.

Esses veículos comprados em leilão, como sucata, são “equipados” com peças de motocicletas roubadas e circulam impunemente pelas ruas as cidades do interior do estado.

Motos roubadas com chassi totalmente raspado, circulam impunemente, com a alegação de serem de “leilão”.

A única medida legal adotada é a apreensão do veículo, sem nenhuma consequência para seu condutor.

As informações e foto são do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM