PMA divulga resultado dos recursos do PSS da Saúde e convoca para heteroidentificação

A Prefeitura de Aracaju dá prosseguimento ao cronograma do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Saúde, nesta sexta-feira, 13, com a publicação do resultado da análise de títulos após a interposição dos recursos pelos candidatos e convoca os candidatos afrodescendentes para o procedimento de heteroidentificação, no Diário Oficial do Município e no site institucional da administração municipal.

De acordo com o representante da comissão do PSS da Saúde, Pedro Rochadel, os candidatos que se autodeclararam preto ou pardo, no ato da inscrição do PSS, passarão, nos dias 18 e 19 no período da manhã, pelo procedimento de heteroidentificação.

“De acordo com o Edital Nº06/2020, publicado no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura de Aracaju [www.aracaju.se.gov.br], os candidatos classificados para essa fase deverão comparecer munidos de documento de identificação à Escola de Governo e Administração Pública [Esgap], na rua Boquim, 67, bairro centro. Oportunidade que serão avaliados pela comissão de heteroidentificação designada especificamente para o ato”, orienta Rochadel.

Resultados do recurso

Também foi publicado a lista do resultado da análise de títulos após a interposição dos recursos pelos candidatos que impetraram recursos. Segundo o cronograma, o resultado da heteroidentificação será publicado no dia 23, ficando o dia 25 reservado para interposição de recursos da heteroidentificação. Já o resultado final do PSS será publicado no dia 31 deste mês.

Clique aqui e acesse o Edital Nº06/2020, no qual consta a convocação para heteroidentificação e o resultado da análise de títulos após a interposição dos recursos pelos candidatos.

15/03/20 - 08:19:12