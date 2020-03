Prefeitura de Aracaju cancela lançamento do Portal e do Aplicativo da Saúde municipal

Em virtude da confirmação do primeiro caso de coronavírus em Sergipe, a Prefeitura de Aracaju informa que o lançamento do Portal e do aplicativo digital da Rede Municipal da Saúde, marcado para a próxima segunda-feira, dia 16, foi cancelado.

A Prefeitura remarcará o lançamento assim que for possível, já que, no momento, atua em parceria com outros órgãos em ações relacionadas ao controle da doença.

Por isso, na próxima segunda, participará de uma coletiva, junto ao Governo do Estado, para anunciar novas medidas de enfrentamento ao Covid-19. A coletiva será às 10h30, no Palácio dos Despachos.

15/03/20 - 08:24:02