Unit participa de Café com Negócios da 2ª Expo Indústria Comércio e Serviços

15/03/20 - 09:22:43

O vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento ministrou palestra ‘A importância da Unit para o desenvolvimento econômico do município de Itabaiana’, durante a 2ª Expo Indústria Comércio e Serviços, realizada na praça de alimentação do Shopping Peixoto.

Foi apresentado aos empresários e autoridades políticas de Itabaiana que participaram do Café com Negócios, uma análise técnica dos 16 anos de atuação da Unit no município, destacando o número de alunos formados, balanço econômico, investimentos financeiros e o número de empregos gerados pela instituição. “A intenção é mostrar, com dados, que a presença de uma instituição de ensino como a Unit, só faz crescer e desenvolver uma cidade. A Unit se sente lisonjeada de estar em Itabaiana há quase duas décadas, em um campus com maior número de alunos no interior de Sergipe. A sociedade acredita e confia no empresariado de Itabaiana. Por isso, pretendemos investir ainda mais”, afirmou.

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, reconhece a importância da instituição para o município também chamado de capital do agreste. “Recentemente asfaltamos a rua que dá acesso à Unit e outras circunvizinhas, por entendermos a necessidade de oferecer uma melhor infraestrutura para o local e, assim, valorizar as empresas que investem em nossa gente e em nosso município”.

Para a diretora do campus da Unit Itabaiana, Aldeni Santana, o encontro com o empresariado local foi uma oportunidade ímpar para a ampliação do olhar de um público que está focado no desenvolvimento. “A palestra do professor Saumíneo contribuiu de forma magnânima com informações ricas e dados atualizados sobre a economia local, nacional e internacional”, falou.

Para o relações públicas da Acese de Itabaiana, Luiz Bispo, a Unit na cidade serrana reforça o potencial dos recursos humanos local. “É importante para o fortalecimento de nossa indústria, comércio e serviços. Afinal, o desenvolvimento do município depende do que ele produz e só com mão de obra qualificada podemos avançar”, afirmou.

Para o empresário Messias Peixoto, a Unit é sinônimo de progresso e um grande legado para Sergipe. “Em nome de um dos executivos mais competentes de Sergipe, Saumíneo Nascimento, parabenizo esta Universidade tão importante para todos”, finalizou.

