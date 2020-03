Coronavírus: Prefeito de Nossa Senhora do Socorro cancela inauguração de UPA

16/03/20 - 13:18:20

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, no uso de suas atribuições legais e priorizando a saúde e integridade do povo socorrense, comunica o cancelamento da cerimônia de inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vereador Jairo Joaquim dos Santos, localizada no Conjunto Jardim.

A decisão foi tomada seguindo as orientações das entidades mundiais de saúde, adotadas em todo Brasil e no mundo, que não recomendam a realização de atos onde haja aglomeração, a fim de evitar a propagação do novo Corona Vírus (COVID-19) e a contaminação de pessoas.

O ato solene, que por sua magnitude e importância para a comunidade reuniria milhares de cidadãos, foi cancelado momentaneamente, e será realizado em data posterior.

Contudo está mantida para às 18h desta segunda-feira, 16, a COLETIVA DE IMPRENSA que abrirá oficialmente os trabalhos da Unidade de Saúde, que já iniciará os atendimentos a população no dia de hoje, a partir das 19h.

Em tempo, comunicamos ainda que o prefeito Padre Inaldo solicitou às equipes responsáveis pela construção das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Loteamento Novo Horizonte e Jardim Mariana, que haja ainda mais celeridade na execução das obras, que também auxiliarão o município no atendimento aos pacientes e combate ao novo Corona Vírus (COVID-19) em Nossa Senhora do Socorro.

