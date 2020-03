BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO DESMENTE INFORMAÇÃO POSTADAS NAS REDES SOCIAIS

16/03/20 - 13:54:02

O deputado estadual capitão Samuel Barreto, criador e mantenedor do Batalhão da Restauração, entidade criada para atender pessoas com dependência química, emitiu no inicio da tarde desta segunda-feira (16) uma nota de esclarecimento, sobre a vinculação da instituição com a fuga que houve em uma clínica em São Cristóvão.

O deputado diz que “a nota que vem sendo compartilhada em grupos de WhatsApp e através das redes sócias é falsa! Houve uma fuga de internos de uma clínica de recuperação, localizada em São Cristóvão, que nada tem a ver com o Batalão da Restauração”.

A nota diz ainda que “nossa instituição faz um trabalho gratuito e voluntário, onde recebemos dependentes químicos que desejam o tratamento. Lamentamos a notícia que chega de forma deturpada e que tem o objetivo de abalar as estruturas de um trabalho sério e sólido. Mas, seguimos fortes, tranquilos e cobertos pela proteção de Deus”, diz a nota.