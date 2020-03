Belivaldo lança programa Pró-Rodovias para recuperação da malha viária estadual

16/03/20 - 07:04:05

Foram iniciadas as obras de reestruturação da Rodovia João Bebe Água (SE-065) em São Cristóvão, e restauração com melhoramentos da Rodovia SE-170, no trecho: Lagarto/ Riachão do Dantas/ Tobias Barreto

O governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice-governadora Eliane Aquino, realizou nesta sexta-feira(13), o lançamento oficial do programa Pró-Rodovias. O ato aconteceu no município de São Cristóvão, onde foi realizada a assinatura da ordem de serviço para reestruturação da Rodovia João Bebe Água (SE-065).

“Nós iniciamos o Programa Pró-Rodovias. Ontem, estivemos no município de Tobias Barreto, onde vamos reconstruir a Rodovia SE-170, que liga Tobias Barreto a Riachão do Dantas, na primeira etapa, e na segunda, o trecho que liga Riachão até Lagarto. E aqui, em São Cristóvão, conforme prometido, estamos iniciando hoje, a reconstrução da Rodovia João Bebe Água, que liga Aracaju a São Cristóvão. Temos todo um levantamento da situação das nossas rodovias e estamos buscando recursos para que a gente possa reconstruir aproximadamente 600 km de rodovias que estão precisando realmente de manutenção, de reconstrução e de reparação como um todo. Inicialmente, estamos trabalhando com projeto de R$ 200 milhões de reais, para cerca de 291 km. O objetivo é reconstruir as rodovias estaduais e promover segurança na mobilidade urbana”, declarou Belivaldo Chagas.

Rodovia João Bebe Água

Na João Bebe Água, o investimento será de R$ 6.984.203,78. São 13 Km de rodovia, compreendendo o trecho que vai do Conjunto Brigadeiro Eduardo Gomes à sede do município de São Cristóvão. Com a recuperação, a pista contará 8 m de largura; sendo 6 m da pista de rolamento (duas pistas de 3 m cada) e 2 referentes ao acostamento (1 m cada). Serão utilizados o total de 9.360 toneladas Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, acredita que a reconstrução da rodovia trará mais desenvolvimento ao município, principalmente no setor de turismo. “É um momento de muita felicidade para o povo de São Cristóvão. Essa é uma obra esperada há muitos anos, essa rodovia é muito importante. Quem mora no centro histórico passa por essa rodovia. Quem chega aqui para visitar e se encanta com os casarios, aqueles que vêm conhecer a história da cidade mãe e de Sergipe passa pela rodovia João Bebe Água. O turismo precisa da João Bebe Água. Esse é o tapete que o governador Belivaldo Chagas começa a estender a partir de hoje para receber o turista do mundo todo”, destacou Marcos Santana.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, será feito uma reciclagem da via e o pavimento será totalmente novo incorporando ao que já existe na base. “É um método que já vem sendo feito há muito tempo. Espero que esse programa Pró-Rodovias seja vitorioso, e que a gente possa fazer a reconstrução da malha viária estadual”, esclareceu.

A reconstrução da Rodovia João Bebe Água trará mais conforto e segurança para quem transita pela via, principal ligação de São Cristóvão a Aracaju. Além disso, a obra impulsionará desenvolvimento do município e região, uma vez que é estratégica para o turismo local, especialmente o turismo religioso, cuja perspectiva de crescimento foi fortalecida após a canonização de Irmã Dulce. A renovação da malha viária também refletirá na economia, gerando emprego e renda, ao propiciar a ampliação de oportunidades de atração de investimentos e facilitar a circulação de pessoas e mercadorias.

Na ocasião, Belivaldo disse, ainda, que o governo do Estado está trabalhando, junto com a Igreja e a prefeitura, um projeto que culmine no caminho de peregrinação Santa Dulce dos Pobres, para que São Cristóvão se torne um polo voltado ao turismo religioso.

Tobias Barreto

Como parte do Pró-Rodovias, o governador Belivaldo Chagas esteve na quinta-feira (12), em Tobias Barreto, para dar ordem de serviço para restauração com melhoramentos da Rodovia SE-170, no trecho: Lagarto/ Riachão do Dantas/ Tobias Barreto. A restauração da Rodovia SE-170 compreende uma extensão de aproximadamente 52 km, serão investidos R$ 32.607.450,63. A reforma do trecho é uma antiga reivindicação dos moradores da região.

A recuperação da estrada irá garantir segurança e conforto aos moradores e turistas, além de facilitar os serviços e escoamento de produtos na região. O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, explicou a importância da obra para o crescimento econômico da região. “Além de encurtar distâncias, com uma rodovia boa podemos atrair indústrias e beneficiar os nossos conterrâneos com mais segurança na estrada e com a economia dos seus veículos”.

Na primeira etapa, o Pró-Rodovias pretente reestruturar ao todo 15 rodovias no estado, aproximadamente 291 km.

Presentes o senador Rogério Carvalho; o deputado federal Fábio Réis; os deputados estaduais Zezinho Sobral, Adailton Martins; ex-governador Jackson Barreto, o secretários estaduais, José Carlos Felizola(Geral de Governo), Sales Neto ( Comunicação e Turismo).

Foto Mário Sousa

ASN