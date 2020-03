“COM ARMANDO BATALHA NÃO EXISTE DIALOGO E UNIÃO É ZERO”, DIZ BETÃO DO POVO

16/03/20 - 09:22:45

Pré-candidato a prefeito no município de São Cristóvão, Betão do Povo, emitiu na manhã desta segunda-feira (16) uma nota de esclarecimento, informando que deixou o PTC, e ingressar no PDT.

Veja o que diz a nota

Após tormarmos conhecimento que a executiva estadual do PTC foi alterada, decidimos deixar o partido e assumir o PDT, liderado por Fábio Henrique e Edvaldo Nogueira.

Com isso, o ex-secretário de Armanda Batalha, João Nascimento, tenta associar meu nome ao deste ex-prefeito.

Quero deixar claro, não voto em Armando Batalha, não tenho aliança com Armando Batalha, como também nunca autorizei Armando usar meu nome para fazer sua politicagem.

Até o momento, tenho um acordo firmado com Adilson Júnior, o único que divulguei, que está junto e que autorizo usar meu nome. Quanto aos demais, estamos entre diálogos.

Estou dialogando com Gedalva, Carlos Vilão e Lauro Rocha, porém, com Armando, volto a frizar, não existe diálogo e a possibilidade de união é zero.

Agradeço à todos os apoiadores e amigos e gostaria de informar que o projeto que estamos buscando criar é novo, não queremos o jeito velho de Armando de governar, nem o jeito de Marcos Santana, ambos só pensam em suas famílias e amigos. Nós seremos a terceira via para mudar a forma de fazer política e trazer dignidade para população, lutando a cada dia para melhorar a qualidade de vida deste povo tão sofrido.

Betão do Povo