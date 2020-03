BOMBEIROS RESGATAM SETE PESSOAS NA SERRA DE MIABA, EM SÃO DOMINGOS

16/03/20 - 12:30:20

Um domingo que era para ser de diversão acabou em momentos de tensão para sete pessoas que ficaram sem ter como sair da Serra da Miaba, no município sergipano de São Domingos. Já à noite os bombeiros foram acionados e fizeram o resgate que foi concluído às 2h desta segunda-feira, dia 16.

O grupo se deslocou para o passeio em dois veículos pequenos pela manhã, com sete pessoas, sendo três adultos, duas crianças e dois idosos. Por volta das 15h, os veículos começaram a deslizar nas pedras, sem conseguir se deslocar. Depois de várias tentativas sem sucesso, eles pediram socorro aos bombeiros.

“Eles ficaram até o início da noite tentando sair. Chamaram guincho que não ia até lá e estavam ficando com o telefone sem bateria. Não tinha como tirar o carro nem retornar a pé, porque era muito longe. Fomos acionados às 21h20 no Quartel Central e seguimos junto com a guarnição de Lagarto”, contou o sargento José Cordeiro dos Santos, que participou do resgate.

O sargento contou como foi o trabalho de retirada. “Na tentativa de sair eles amarraram uma corda que enrolou no pneu travando a roda. Tivemos que desmontar a roda, para tirar as cordas e puxar o carro. Apesar da nossa viatura ser de tração tinha o risco de ficar também presa no local”, apontou.

Fonte: CBM/SE