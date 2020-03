Cabo Amintas participa de carreata pró-governo Bolsonaro em Aracaju

16/03/20 - 05:26:32

Na tarde deste domingo, 15, o vereador Cabo Amintas (PTB) participou de carreata e protestos a favor do Presidente Jair Bolsonaro e contestando o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

A mobilização, marcada para às 14h em Aracaju, seguiu dos Arcos da Orla de Atalaia até o Mirante do Bairro 13 de Julho. Apesar da pandemia do novo coronavírus e pedidos do presidente para que a população evitasse aglomerações, os organizadores mantiveram o ato que ocorreu sem qualquer incidente.

Um dos objetivos da manifestação, segundo a organização, foi mostrar a indignação da população com os obstáculos inseridos na gestão de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por membros do Senado e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).

Amintas declarou durante a manifestação que sua presença, assim como a dos demais, era de livre e espontânea vontade, todos queriam participar e apoiar o presidente.

“Aqui ninguém está recebendo nada para comparecer à manifestação. Não é festa do ‘pão com mortadela’, é a festa de quem não aguenta um Congresso chantagista, de quem não aceita o golpe que querem dar no governo de Bolsonaro. Queremos um país melhor, um Brasil sério, dizemos sim a Bolsonaro, sim a um Sergipe melhor, sim a um Brasil melhor. Chega de petralhas, chega de corruptos, vamos às ruas dizer não à corrupção e não às chantagens do Congresso. Isso aqui é o povo na rua dando o seu recado”, comentou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas