Centenas de pessoas participam de Passeio Ciclístico em homenagem a Aracaju

16/03/20 - 06:54:20

Pedalar é um jeito diferente de enxergar a cidade. É ver sua beleza a partir de uma outra perspectiva, diferente de quando estamos dentro de um carro, de um ônibus ou a pé. Foi essa experiência que centenas de pessoas tiveram na manhã desse domingo, 15, durante o Passeio Ciclístico em homenagem aos 165 anos da capital sergipana. A atividade foi coordenada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e integra a extensa programação da Prefeitura de Aracaju em comemoração ao aniversário da cidade, que é celebrado no dia 17 de março.

A concentração começou às 7h, na Colina do Santo Antônio. O torneiro mecânico Edjan dos Santos chegou cedo com a família para pedalar no passeio pela primeira vez. “Vimos a notícia do passeio na televisão e decidimos vir”, contou. “Todos os dias eu pedalo para deixar meu menino na escola e para ir ao trabalho. Então, a bicicleta já é parte do meu dia a dia. Mas aqui, hoje, estamos para ter um momento de lazer”, disse, ao lado da esposa e do filho.

O público foi recebido no local de concentração pela equipe da SMTT, que distribuiu camisetas do evento e números de inscrição para um sorteio de bicicletas a quem doou um quilo de alimento não-perecível, que será encaminhado ao Instituto Beneficente Emmanuel. A autônoma Eliana Martins elogiou o caráter social do passeio. “Muito bom pedalar em grupo, ajudar a difundir a prática do ciclismo e ainda contribuir com uma causa social”, elogiou.

O Passeio Ciclístico também abriu espaço para a conscientização. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esteve presente para levar uma palavra de conscientização sobre bons hábitos nas ruas e avenidas da cidade, através do projeto Vida no Trânsito, e também com orientações sobre o novo coronavírus. “Estamos aqui panfletando sobre essa situação que está em evidência e ainda é muito nova para a população. No material, há informações sobre prevenção e diagnóstico”, explicou a representante do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da SMS, Léa Matos da Silveira.

Quando o relógio marcou 8h, o cortejo desceu a ladeira do Santo Antônio rumo ao Parque da Sementeira. Cerca de mil ciclistas, segundo estimativa da organização, começaram a pedalar juntos em homenagem a Aracaju. O itinerário ligando a zona norte à zona sul não é mero acaso.

“É como se estivéssemos dando um abraço simbólico na cidade como um todo”, definiu o superintendente da SMTT, Renato Telles, que pedalou junto ao público. “O Passeio Ciclístico é o nosso presente de aniversário para Aracaju. Uma forma saudável e feliz de celebrar o fato de que a nossa capital está chegando aos 165 anos bem cuidada e em ótima forma”, disse.

O passeio ciclístico seguiu pelas avenidas João Ribeiro, Simeão Sobral, Otoniel Dória, Rio Branco, praça Fausto Cardoso, praça Olímpio Campos, rua Santa Luzia, rua Duque de Caxias, avenida Augusto Maynard e avenida Beira Mar. Mais de 10km de alegria sob o monitoramento e organização de agentes de trânsito espalhados ao longo do percurso. “Fizemos bloqueios temporários para a passagem dos ciclistas, liberando logo em seguida para a passagem de veículos. Garantimos, assim, segurança viária dos participantes sem comprometer a mobilidade nas regiões do itinerário”, explicou o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Durante todo o passeio, o público seguiu pedalando embalado pelas músicas do trio elétrico que seguia à frente do cortejo e maravilhado pelas paisagens ao longo do caminho. “Aracaju é muito linda, nos somos privilegiados por viver nesse lugar. E vista da bicicleta, ela é ainda mais fantástica”, declarou a comerciante Dora Santana, que participa do grupo de ciclistas Bike Mania. “Tantas pessoas pedalando juntas é, com certeza, um empurrãozinho para que a população use cada vez mais a bicicleta”, concluiu Dora, reforçando outro objetivo da SMTT com o passeio: estimular o uso desse modal na cidade.

Ao chegar no Parque da Sementeira, a SMTT promoveu o sorteio de 46 bicicletas novinhas em folha entre os participantes. A professora Carol Menezes ficou feliz da vida ao ser uma das premiadas. “Primeira vez que vim, adorei a experiência, foi muito legal e, ainda por cima, ganhar uma bike nova foi tudo de bom. Quero agradecer e parabenizar a organização”, elogiou.

AAN

Foto Ana Licia Menezes