DEFESA CIVIL DE ARACAJU EMITE UM ALERTA DE CHUVA PARA AS PRÓXIMAS 72 HORAS

16/03/20 - 16:18:15

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil Municipal, enviou um alerta, na tarde desta segunda-feira, 16, para informar à população sobre a possibilidade de chuvas fortes e ventos intensos nas próximas 72h. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O órgão municipal, vinculado a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém suas equipes em atenção às áreas de risco e aos chamados registrados através do número emergencial 199.

As medidas previstas no Plano de Contingência em vigor contam com a atuação integrada de diversos órgãos da gestão municipal, que atuam de maneira estratégica para prevenção de riscos e rápida resposta para a população, em possíveis situações de emergência.

A mensagem encaminha através do Serviço de Alerta por SMS – 40199-, alcança mais de 35 mil pessoas cadastradas em Aracaju. Para realizar o cadastro é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199, no corpo da mensagem inserir o CEP da localidade. Em seguida o solicitante receberá uma confirmação do cadastro e estará habilitado a receber os alertas da Defesa Civil.