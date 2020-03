EM MENOS DE 24 HORAS, PM PRENDE TRÊS HOMENS “PELA LEI MARIA DA PENHA” EM LAGARTO

16/03/20 - 06:18:47

No final da noite do sábado (14) Policiais Militares do 7º Batalhão, receberam uma denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo marido, no Cruzeiro Verde, no município de Lagarto.

Após as diligências, o agressor foi localizado e preso, sendo encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

As informações passadas pelos militares são de que, somente no sábado, três pessoas pe Lei Maria da Penha.

Motos recuperadas

Também no sábado, durante diligências no povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, os militares do 7º BPM flagraram uma motocicleta “clonada”, com marcação de chassi reaberta, clandestinamente. A motocicleta estava com a placa de um veículo semelhante, licenciado no estado da Bahia.

No domingo (15) os militares que reforçavam o policiamento na cidade de Riachão do Dantas, quando flagraram um cidadão conduzindo uma motocicleta roubada.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Na mesma operação, os Militares identificaram outro veículo, com o chassi adulterado, sendo apreendido e encaminhado ao 7° BPM.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM