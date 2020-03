FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL CONFIRMA PRESENÇA DE PÚBLICO NO SERGIPÃO

16/03/20 - 14:12:24

O presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas embarcou na noite deste domingo (15/03) para o Rio de Janeiro. Na segunda-feira (16/03), o presidente participará de uma reunião, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para debater o atual momento do futebol brasileiro com a pandemia de Coronavírus. Na terça-feira (17/03), a reunião será com os diretores e membros da Liga do Nordeste, também na sede da CBF.

A FSF informa que os jogos do Sergipão Estadium.Bet seguem com a presença de público. A entidade acompanha os acontecimentos relacionados ao vírus em Sergipe. A FSF segue em contato com o membros do Governo do Estado e do Ministério Público de Sergipe. A entidade vai participar de uma reunião com representantes do Governo de Sergipe, nesta segunda-feira (16/03), para debater sobre a atual pandemia.

FSF