FEDERAÇÃO FUTEBOL SUSPENDE JOGOS DO CAMPEONATO SERGIPANO DA SÉRIE A1

16/03/20 - 16:38:27

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que na tarde desta segunda-feira (16) após reuniões com membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Governo do Estado de Sergipe e considerando as orientações do Ministério da Saúde em relação à pandemia do COVID-19 (Coronavírus) que atualmente assola o país, a entidade resolveu suspender por tempo indeterminado os jogos do Quadrangular do Campeonato Sergipano da Série A1.

A FSF está comprometida com a prevenção do COVID-19 (Coronavírus) diante do risco de propagação e contaminação em massa, dando prioridade à saúde dos jogadores, membros de comissões técnicas, dirigentes, imprensa e de torcedores. A decisão segue a normal da CBF e de outras federações de diversas regiões do país.

O presidente da FSF, Milton Dantas já entrou em contato com as autoridades locais e com representantes das equipes que disputam o Campeonato Sergipano da Série A1. Milton Dantas segue na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (17) participa de reunião com dirigentes da Liga do Nordeste.

Fonte FSF