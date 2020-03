Festa literária de Glória será adiada por conta da pandemia

16/03/20 - 15:51:19

A Academia Gloriense de Letras (AGL), idealizadora e organizadora da FLIG (Festa Literária de Glória), após sessão extraordinária ocorrida na tarde do último sábado, 14 de março, deliberou e INFORMA que, por motivos de força maior, sobretudo em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) e da divulgação oficial do primeiro caso confirmado em Sergipe, a realização da II FLIG, que estava prevista para acontecer de 22 a 24 de abril de 2020, está PROVISORIAMENTE SUSPENSA.

Assim que possível, será divulgada a nova data. Ressaltamos que a FLIG não foi cancelada, mas apenas adiada.

A decisão tomada levou em consideração a saúde e o bem-estar dos parceiros da AGL e do público do referido evento.

Desde já, a Academia Gloriense de Letras se desculpa por quaisquer inconvenientes ocasionados por esta situação, que acomete todo o mundo neste momento.

Certos da compreensão de todos, esperamos poder contar com as mesmas parcerias e participações no momento em que for possível e seguro realizarmos este grandioso evento.

DIRETORIA EXECUTIVA