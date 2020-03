Governo reforça informações sobre novo coronavírus na rede hospitalar de Saúde

16/03/20 - 16:29:47

Para alinhar os serviços de prevenção, detecção e controle do novo coronavírus, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem reforçado as informações que já estão sendo traçadas e iniciou a distribuição de panfletos e banners em todos os hospitais regionais e unidades gerenciadas pelo órgão. No Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), o material informativo já está circulando entre os profissionais, pacientes, acompanhantes e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que buscam assistência no hospital.

A dona de casa Edileuza Martins, 50, estava no Pronto Socorro aguardando o atendimento da filha e não pensou duas vezes em pegar o folder para ler as informações. “A melhor coisa é estar bem informado e isso é essencial para as pessoas. Quem estiver aqui no hospital tem obrigação de levar um folder desse para casa e repassar essas informações. É bom a gente estar bem informado”, concluiu.

Desde que os primeiros casos do novo vírus foram registrados no mundo, as pessoas estão apreensivas com a rápida propagação e estar bem informado e prevenido é o que a assistente de coordenação, Iraildes Nascimento, está buscando. “Diante de tanta fake news, a gente tem que buscar orientações seguras e concretas sobre esse novo vírus que está amedrontando as pessoas. Eu já vou levar alguns folders desse para distribuir com as minhas vizinhas. Quanto mais gente ficar bem informado, mais rápido vamos combater esse vírus”, disse.

No Pronto Socorro do Huse, um banner contendo todas as informações sobre prevenção, diagnóstico, transmissão, sintomas, isolamento e caso suspeito foi fixado na entrada da Área Azul, local onde recebe maior número de usuários de baixa complexidade e com problemas respiratórios (gripe, resfriados, tosse, febre, dificuldade de respirar), sintomas semelhantes ao do novo coronavírus. Outros setores do hospital também receberam os materiais informativos.

Fonte e foto SES