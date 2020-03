Hemose: Doação de sangue fecha no feriado do Aniversário de Aracaju e reabre na quarta

16/03/20 - 14:04:33

Em virtude do feriado municipal de Aniversário de Aracaju, nesta terça-feira, 17, o serviço de doação de sangue e o atendimento ambulatorial do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) não funcionam. Na quarta-feira, 18, a unidade retorna o expediente no horário regular, das 7h30 às 17h.

A gerente de Coleta, Florita Aquino, ressalta a importância da doação de sangue fidelizada, aquela que cumpre intervalos de três meses para homens e quatro meses para mulheres. “O sangue coletado, processado e liberado pelo Hemocentro atende os serviços de urgência dos hospitais, as cirurgias eletivas, pacientes em tratamento oncológico, com doenças crônicas, como anemia falciforme que utilizam o sangue de forma continua, dentre outras enfermidades”, explica a enfermeira.

Para efetivar a doação de sangue os voluntários precisam observar alguns critérios, a exemplo de estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg e estar bem alimentado. Durante a doação é coletada uma bolsa com até 450 ml de sangue.

Em relação à preparação para o ato de doar, na noite anterior é preciso dormir pelo menos seis horas, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não fumar no período de duas horas antes do procedimento.

Serviço

O Hemose está situado na Avenida Tancredo Neves, vizinho ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, mais informações sobre os serviços de doação de sangue, cadastro de medula óssea, palestras e visitas técnicas, através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto SES