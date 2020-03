HOMEM DE 66 ANOS MORRE APÓS SER ATROPELADO NA BR-235, EM ITABAIANA

16/03/20 - 07:59:57

Um homem identificado como Antônio Rezende, 66 anos, o “Tonho Pretinho” como era conhecido e que trabalhava como vigilante, morreu na noite deste domingo (15) após ser atropelado por um veículo de passeio.

O acidente foi registrado no Km 56 da BR-235, nas proximidades da estrada que dá acesso ao Bairro Queimadas, em Itabaiana.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e as informações são de que o condutor do veículo evadiu-se do local no momento do acidente, e em seguida se apresentou na Delegacia Regional de Itabaiana.

O corpo foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e será liberado nesta segunda-feira (16) para ser sepultado.