HOMEM REAGE A ABORDAGEM POLICIAL, TROCA TIROS COM A PM E ACABA MORTO

16/03/20 - 05:50:22

Um homem conduzindo uma motocicleta furou o bloqueio Policial realizado pela Força Tática do 11° Batalhão da PMSE na tarde deste domingo (15) nas imediações do povoado Ilha, município de Itabaiaininha.

As informações são de que ao ser alcançado pelos policiais, largou o veículo e sacou uma arma, com a qual passou a efetuar disparos contra a guarnição. No entanto, os Militares responderam agressão e o suspeito foi atingido, evoluindo à óbito durante a prestação dos primeiros socorros ao hospital estadual da cidade.

Posteriormente o homem foi identificado como sendo José Ricardo dos Santos, também conhecido por Ricardo da Ilha. Ricardo tem passagem pelo sistema prisional de Sergipe, possui também processos em outros estados da federação e seus crimes estão associados à prática de pistolagem. No momento da ocorrência, ele utilizava uma pistola semi-automática de calibre 380, com numeração raspada.

Com informações do 11° Batalhão da PMSE.