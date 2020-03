Igrejas irresponsáveis

Pensando unicamente em botar a mão no sagrado dinheiro dos fiéis, a maioria das igrejas evangélicas nega a gravidade do coronavírus, doença que já matou milhares de pessoas mundo afora. Cinicamente, alguns pastores estão vendendo água da torneira com o rótulo de milagrosa. Outros se recusam a fechar os templos onde correm a sacolinha de olho nos trocados dos incautos. Alguém precisa alertar estes senhores de Bíblia em punho para o risco que eles estão colocando milhares de pessoas, a maioria idosas e, portanto, alvos fáceis da contaminação. Imagine uma igreja cheia de gente num culto que dura uma, até das horas: o coronavírus faz a festa. Tomara que esses falsos profetas sejam tocados pelo bom senso, antes que tenham de chorar pelas mortes de parte considerável dos seus rebanhos. Misericórdia!

Montando estratégia

O governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju se reúnem, hoje, para definir estratégias contra o coronavírus. A preocupação das autoridades de saúde aumentou após a confirmação do primeiro caso da doença em solo sergipano. A principal arma contra este vírus mortal é a conscientização. Portanto, a população precisa ser parceira das

autoridades de saúde antes que seja tarde demais. Aff Maria!

Crime de Lagarto

A Polícia Civil segue caçando o empresário foragido Rodrigo Rocha, principal suspeito pelo assassinado de Jorge Alexandre Souza Santana, 28 anos. O crime ocorreu no último dia 24, na cozinha da casa de Rodrigo, em Lagarto. Segundo o jornalista Lucas Rosário, assessor de Comunicação da SSP, nos últimos dias houve um avanço importante nas investigações, “mas a gente só vai dar publicidade no momento em que ocorrer a prisão”. Então, tá!

Último dia

Termina nesta segunda-feira, o prazo para se inscrever no concurso da Câmara Municipal de Aracaju. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site da banca examinadora, a FGV. Ao todo são 52 vagas, em diferentes áreas, para nível médio/técnico e superior, além da formação de cadastro reserva. Participe!

Efeitos do vírus

Bastou a confirmação do primeiro caso de coranavírus em Sergipe para a Prefeitura de Aracaju e a Assembleia adotarem medidas preventivas. O prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) suspendeu todos os eventos alusivos ao aniversário da capital que reunissem mais de 100 pessoas em locais fechados e mais de 250 em ambientes abertos. O Legislativo cancelou a sessão desta segunda-feira, que homenagearia dezenas de mulheres com a Medalha Quintina Diniz, primeira sergipana eleita deputada estadual. Certíssimos!

Festa trágica

Um aniversário ocorrido, ontem, em Itabaiana acabou de forma trágica. Dois participantes foram mortos durante confronto com a Polícia, enquanto outros três acabaram presos. Em poder do grupo, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, um simulacro de pistola, munição, dinheiro e um carro e uma moto. Crendeuspai!

Luto

Foi sepultado, ontem, em Aracaju, o ex-vice-governador de Sergipe, Adalberto Moura, 94 anos. O governador Belivaldo Chagas (PSD), decretou luto oficial de três dias pela morte deste ilustre sergipano, que foi vice no período de 1971 a1974. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac distribuiu nota ressaltando que Adalberto Moura foi “um dos grandes incentivadores da atividade comercial em Sergipe. O ex-vice-governador era sogro do deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas).

Afiando o gogó

E o prefeiturável Marcio Macedo (PT) tem afiado o gogó para quando a campanha eleitoral começar pra valer. Com quem conversa, o petista tem dito saber ser possível avançar, “dar um futuro digno à nossa cidade e, principalmente, fazer a vida das pessoas muito melhor. Por isso, coloquei meu nome à disposição do PT para ser o pré-candidato à Prefeitura de Aracaju, e fico muito feliz por ter sido aceito. Aracaju merece mais”. Ah, bom!

Mulher na política

E a vereadora aracajuana Emília Corrêa (Patriota) fez palestra sobre a importância da representatividade feminina na política. A parlamentar disse a dezenas de mulheres e adolescentes que elas são mais de 50% da população, escolhem quem quer para representa-las, mas ocupam um espaço limitado nos cargos eletivos: “Precisamos reverter essa realidade, aumentando a representatividade feminina nas tomadas de decisões políticas. Se votamos, merecemos ser votadas”, discursou Emília. É vero!

Briga infernal

Não chamem para o mesmo culto evangélico os pastores Carlito Alves e Jony Marcos, pois pode sair tapa pra todo lado. O primeiro está uma fera com o outro que, segundo diz, usou as filiadas do Republicanos para armar sua expulsão do partido. Minoria na legenda, o vereador Alves só tem uma alternativa: botar a viola no saco e ir cantar em outra legenda, de preferência que não tenha um pastor amigo de Jony para infernizar sua visa. Marminino!

Recorte de jornal

