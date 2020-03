Internos se rebelam após restrição de visitas e tomam conta de clínica de recuperação

16/03/20 - 10:31:16

O clima é tenso no município de São Cristóvão, após pacientes se rebelaram na clínica para recuperação de dependentes químicos.

As informações são de que os internos se rebelaram na manhã desta segunda-feira (16) após receberem a informação de que os pacientes da Clínica Recanto da Paz, se revoltaram após tomarem conhecimento de que as visitas estariam restritas por conta do coronavírus.

Eles assumiram o comando da clínica, o que fez com que os funcionários acionassem a polícia militar para controlar a rebelião, já que eles estariam armados com pedaços de madeira e tentando fugir.

Cerca de vinte minutos após, alguns dos internos foram vistos correndo pelas ruas e levando nas mãos, pedaços de madeira.

Com informações e foto do radialista Sandoval Noticias

Munir Darrage