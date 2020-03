Jogos da Primavera 2020: inscrições prorrogadas até quarta-feira, 18

16/03/20 - 13:35:59

Faltam poucos dias para o início da primeira etapa da 37ª edição dos Jogos da Primavera, maior evento esportivo escolar do estado de Sergipe. As inscrições foram prorrogadas até o dia 18 de março, próxima quarta-feira, com encerramento às 16h. Para essa primeira etapa, que contempla as modalidades coletivas de Futsal, Voleibol, Handebol e Basquetebol 3×3, o início está previsto para o dia 2 de abril, prolongando-se até 10 de junho.

A competição escolar que mobiliza estudantes de todas as redes de ensino é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura/Superintendência Especial de Esporte (Seduc/Supee). O processo para inscrição é simples e exclusivamente pela internet. No site da Superintendência Especial de Esporte (www.esporte.se.gov.br) está presente a página dos Jogos da Primavera. Antes de se inscrever, o interessado escolhe a opção entre instituições da rede estadual ou externas.

Como o prazo foi prorrogado, os organizadores do evento orientam aos dirigentes das unidades de ensino, que desejam participar dessa etapa, que agilizem as inscrições até quarta-feira, dia 18 de março e verifique que será até as 16h.

É válido lembrar que a primeira etapa dos Jogos se divide em duas fases. A primeira fase envolve apenas o Futsal masculino e será realizada nos municípios sergipanos. Já a segunda fase acontecerá nos polos instituídos (Aquidabã/Dores, Aracaju, Itabaianinha/Lagarto e Itabaiana). Dessa vez, engloba-se o Futsal masculino, já classificado para esta fase, com as demais modalidades coletivas.

“Esse será o único momento na competição para a inscrição dessas modalidades. Por isso é sempre necessário estar atento e não perder o prazo”, concluiu o Wendel Oliveir, coordenador de Esporte Educacional e um dos coordenadores dos 37º Jogos da Primavera.

fonte e foto assessoria