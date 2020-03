Laércio Oliveira é homenageado por policiais rodoviários federais

16/03/20 - 13:11:06

O deputado federal e presidente do Sistema Fecomercio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, foi homenageado por policiais rodoviários federais, representados pela União do Policial Rodoviário do Brasil – Casa do Inspetor, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Sergipe. A homenagem foi prestada na sexta-feira, dia 13, com a entrega de um título de sócio honorário, uma carteira de sócio da entidade e de réplicas de viaturas da PRF.

A homenagem foi feita pelo delegado-regional da Casa do Inspetor, Osvaldo Alves de Almeida, pela superintendente da PRF, Patrícia Silva Oliveira, e pelo representante do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, José Pereira Barros. Laércio foi o homenageado de número 117, em 72 anos de existência da Casa do Inspetor, o que confirma a condição restrita de homenagens realizadas pela entidade. De acordo com Osvaldo Almeida, a Casa do Inspetor é muito seletiva e homenageia somente as pessoas com reais serviços prestados para a categoria.

“A Casa do Inspetor atua desde 1948 no Brasil, são 72 anos de atividade. E nesse tempo homenageamos poucas pessoas. Seus serviços prestados em favor da categoria e de toda a Polícia Rodoviária Federal justificam essa homenagem. Esse é nosso agradecimento a tudo que tem feito por nós”, disse o delegado-regional da Casa do Inspetor.

Laércio Oliveira agradeceu as homenagens recebidas e destacou que tem se dedicado a fazer o melhor para que a Polícia Rodoviária Federal tenha melhores condições de trabalho e mais respeito diante da sociedade.

“Agradeço muito a todos aqui representados, pois vocês são a Polícia Rodoviária Federal, corporação valiosa do nosso país, que cuida das vidas de todos os brasileiros, protegendo nosso povo nas estradas e em suas ações. Se a PRF é importante, as entidades do seu entorno são mais importantes ainda. Tenho muito orgulho da PRF, pois quem nunca quis ser da Polícia Rodoviária Federal quando criança? Todos os brasileiros têm a segurança garantida por causa do trabalho de vocês. A PRF deveria ser mais respeitada pelo poder público e cabe a mim, enquanto deputado, trabalhar para que isso aconteça, para dar uma melhor condição de trabalho para vocês. Sempre tive atenção aos pleitos apresentados por Barros, pelo sindicato, da própria PRF, pela superintendência, e tenho muito orgulho de ser um sócio honorário da Casa do Inspetor. Também sempre me coloquei à disposição como presidente do Sistema Fecomercio/Sesc/Senac para fazermos parcerias que ajudem no trabalho de nossas instituições. A gratidão é minha em receber essa homenagem, que me deixa muito feliz. Vocês são muito importantes e eu tenho muito orgulho de vocês”, disse.

A superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Patrícia Silva Oliveira, destacou que Laércio é merecedor da homenagem e agradeceu por sua atuação à categoria.

“A homenagem é um reconhecimento e agradecimento. A PRF tem memória e sabe reconhecer aqueles que nos dão valor e ajudam em nosso trabalho. E que isso solidifique ainda mais nossa relação de respeito e confiança. Todo nosso trabalho é para engrandecer a PRF e prestar serviços de qualidade para a sociedade e seu trabalho contribui para isso, Laércio”, afirmou.

O vice-presidente da Fecomércio, Hugo França, que também já foi homenageado pela União do Policial Rodoviário do Brasil – Casa do Inspetor, citou que guarda as honrarias em seu escritório.

“Quando Osvaldo me procurou sobre essa homenagem eu disse a ele que você iria ficar muito feliz com essa homenagem, Laércio. Hoje estou aqui muito alegre com meus colegas é assim que os chamo, pois me considero da PRF e fico orgulhoso da polícia rodoviária federal que temos no Brasil, vocês são os anjos da guarda no trânsito. Achei justíssima a homenagem que fizeram a Laércio e a palavra que mais bonita que vocês falaram aqui foi gratidão e eu gravei. São Francisco diz que é dando que se recebe”, finalizou Hugo.

Fonte e foto assessoria