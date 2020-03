MATERNIDADE ATENDE A DUAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO FINAL DE SEMANA

16/03/20 - 11:03:47

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), tem um alto índice de atendimento anual e, semanalmente, seu balanço apresenta números expressivos em curto espaço de tempo. No período compreendido entre os dias 13 e 15, a instituição contabilizou 165 atendimentos às usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram registrados, também, dois casos às vítimas de violência sexual, a menor de idade, foi o que informou a gerente do Pronto de Socorro da MNSL, Adhara Shuamme.

Três pacientes durante o final de semana foram transferidas para maternidades com perfil de risco habitual, sendo: duas, para a maternidade Santa Izabel e uma para o Hospital Nossa Senhora do Socorro. Além disso, foram realizados dois atendimentos a menor de idade no Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. Comentou a gerente do Pronto Socorro.

Já no Centro Cirúrgico da MNSL foram contabilizados 67 procedimentos. “Registramos 60 partos, uma cirurgia em recém nascido e seis curetagens”, disse a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

Assim como todas as instituições inseridas no SUS, a MNSL funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade, incluindo pacientes de outros Estados. No período citado houve dois atendimentos as gestantes da Bahia. Uma de Pedro Alexandre e outra de Coronel João Sá.

Violência

O Serviço de Atendimento às vitimas de Violência Sexual, funciona na unidade 24 horas, de domingo a domingo, a maternidade oferece a esses pacientes o acompanhamento de uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatra , auxiliares de enfermagem e assistentes sociais durante seis meses.

A vítima de Violência Sexual deve procurar atendimento nas primeiras 72 horas. “Conseguimos realizar, nesse prazo, medidas preventivas para evitar doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. Para isso damos a pílula do dia seguinte, o coquetel retroviral do HIV e das hepatites”, alertou Adhara.

A MNSL conta com uma equipe multiprofissional e qualificada, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e demais membros de apoio assistencial, que trabalham porta aberta, durante 24h, de domingo a domingo. A Unidade fica localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.700, é a referência para as vítimas de violência sexual, tanto na capital quanto no repara o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

Informações e foto SES