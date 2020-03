Missa de um ano da morte de José Alves da Silva será nesta terça-feira, 17

16/03/20 - 07:30:57

A missa de um ano da morte do saudoso José Alves da Silva, o “Zé Alves do bar” como era conhecido será realizado nesta terça-feira (16) na igreja Nossa Senhora de Lourdes, às 19:30 horas, localizada no bairro Siqueira Campos em Aracaju.

A família agradece a todos que comparecerem ao ato de fé e caridade cristã.