MPT-SE PARTICIPA DE REUNIÃO COM O GOVERNO E PREFEITO SOBRE CORONAVÍRUS

16/03/20 - 15:59:51

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), representado pelo procurador do Trabalho Emerson Albuquerque Resende, participou, na manhã desta segunda-feira (16), de reunião com o Governo de Sergipe e prefeito de Aracaju para discutir medidas de enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). O governador do Sergipe criou um comitê estadual de monitoramento e adoção de providências em relação ao coronavírus. Diversas medidas foram anunciadas pelos gestores.

Emerson Resende ressaltou a preocupação do MPT com a saúde da população em geral, especialmente os grupos mais vulneráveis, e com a proteção dos trabalhadores que atuam na área da saúde, bem como com as repercussões trabalhistas diante de possíveis medidas que poderão acontecer se a situação se agravar.

“O MPT-SE está acompanhando de perto todas as providências adotadas pelos poderes públicos e atuando para que medidas de saúde e segurança também sejam adotadas no âmbito do trabalho. A instituição está atuando em parceria com vários órgãos e promoverá o diálogo entre trabalhadores e empregadores para minimização dos efeitos do coronavírus, sobretudo, caso medidas mais enérgicas sejam adotadas com ocorrência de circulação local ou comunitária do vírus”, explica Emerson Resende.

Participaram da reunião o Ministério Público de Sergipe, Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Estado de Saúde e Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e Educação de Aracaju, além de diversos outros órgãos.

Situação no estado

Sergipe já teve um caso confirmado de coronavírus. Trata-se de uma mulher de 36 anos que retornou da Espanha e está em isolamento domiciliar. A Secretaria de Estado de Saúde informou que não há casos de contaminação local ou comunitária em Sergipe.

Por Ana Alves