Novos trechos duplicação da BR 101 serão liberados pelo Dnit

16/03/20 - 12:52:14

Anúncio foi feito durante reunião entre os deputados Zezinho Sobral e Luciano Bispo com o superintendente do órgão

No início da manhã desta segunda-feira, 16, o deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos), ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), foi recebido pelo superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Sergipe (DNIT), Alexandre Monteiro, para tratar das obras de duplicação da BR 101 e a situação da BR 235 em Itabaiana. Durante a reunião, o superintendente convidou os parlamentares para a liberação de nove quilômetros da via duplicada no trecho que liga Malhada dos Bois até Propriá.

“Na próxima sexta-feira, 20, haverá a liberação de um trecho para que se trafegue de Malhada dos Bois, desde o trevo de Neópolis, à Propriá, incluindo o trevo de Cedro de São João, que era um pleito antigo da comunidade. Serão nove quilômetros, que somados aos outros trechos, completam 20 quilômetros de trecho duplicado ininterrupto”, explicou Zezinho Sobral que reforçou que o superintendente Alexandre Monteiro também fará um convite oficial aos demais deputados estaduais, à bancada federal e ao Governo do Estado.

Sobral relembra que o trecho já registrou muitos acidentes e era motivo de muita preocupação para quem mora e quem trafega na região. “O trecho de Malhada dos Bois até Propriá definitivamente concluído representa um avanço importante e o DNIT nos deu perspectivas de conclusão para este ano do trecho de Malhada até Carmópolis, onde o Exército está fazendo a obra”.

Desde que Zezinho Sobral e a Comissão Temporária de Representação Externa da Alese iniciaram a interlocução com o DNIT, em 2019, foram recuperados pelo Exército 12 quilômetros duplicados entre o KM 40 e o KM 52 no trecho de Carmópolis e o acesso de Capela foi reativado. Outros cinco quilômetros foram liberados do trecho duplicado de Pedra Branca, em Laranjeiras, à Maruim. Com a entrega desse novo trecho, serão 20 quilômetros de Propriá até Malhada dos Bois, totalizando 36 quilômetros liberados até o momento.

O deputado Zezinho Sobral ressaltou, ainda, que a conclusão da BR 101 é um pleito do povo sergipano, que aguarda há mais de 20 anos. “O DNIT tem o compromisso firmado e tem recursos para as obras em andamento. É uma vitória a mais. Já ultrapassa a metade das obras de pista de rolamento previstas. É uma notícia positiva depois de tantos anos de atraso e sofrimento para quem trafega diariamente pela BR 101”, destacou.

Outro tema tratado no encontro foi a situação da saída de veículos do Distrito Industrial de Itabaiana, apresentada por Luciano Bispo e o empresário e arquiteto itabaianense Edson Passos. “Foi sugerida uma via alternativa para os trabalhadores que precisam cruzar a BR 235 durante as trocas de turnos das fábricas. Atualmente, eles fazem um cruzamento perigoso, mas já há uma via que pode ser recuperada e adaptada para este fluxo de veículos. O superintendente ouviu a demanda e vai estudar a melhor alternativa para os motociclistas da região”, finalizou.

Fonte e foto assessoria