Policiais do Tático participam do VII encontro nacional de Aikido – Cristinápolis/Aracaju

16/03/20 - 07:11:28

Nos dias 14 e 15 de março ocorreu o VII ENCONTRO NACIONAL DE AIKIDO, sob a direção do professor Paulo Nunes (5° Dan e Diretor/Presidente da Escola Tenchi Internacional Brasil), organização do professor Luciano Larre (4° Dan e Diretor/Presidente da Associação de AIKIDO de Sergipe) e apoio do Instrutor Paulo Torres (1° Dan e Responsável pelo Projeto AIKIDO POLICIAL).

O evento contou com a participação dos alunos do AIKIDO POLICIAL, dentre estes estavam os policiais da Força Tática do 1° BPM, que vêm se aperfeiçoando no estudo do AIKIDO a 3 meses com o apoio do comandante da Força Tática (Capitão Ferreira), do comandante do 1° BPM (Coronel Hilário), e do Comando da Polícia Militar de Sergipe, destacando o Tenente-Coronel Stênio (Sub Comandante do CPMC da PM/SE). No Evento houve exame de graduação de Agentes da Segurança Pública, onde todos foram aprovados com excelência, assim sendo dou os parabens aos alunos: Stênio Gonçalo, Fabrício Duarte, Juarez Gama e Danilo Neves .

Na oportunidade o Professor Paulo Nunes compartilhou suas conhecimentos técnicas e filosóficas com os participantes do evento, o que ajuda no desenvolvimento dos policiais, possibilitando o combate contra a criminalidade com rigor e força necessária, trazendo paz a sociedade e segurança aos agentes.

Com essa parceria entre a Escola Tenchi Internacional Brasil e a Polícia Militar do Estado de Sergipe, os policiais irão poder participar de eventos com profissionais do AIKIDO renomados do Brasil e do exterior se aperfeiçoando cada vez mais para melhor atender as especificidades de suas funções.

