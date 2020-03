Prefeitura suspende procedimento de heteroidentificação do PSS da Saúde

Em virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conforme Portaria do Ministério da Saúde, e do Decreto Municipal que prevê medidas de contenção de contaminação do coronavírus nesta capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa, que o procedimento de heteroidentificação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Saúde, marcado para a próxima quarta e quinta-feira, dias 18 e 19, na Escola de Governo e Administração Pública (Esgap), foi suspenso, até que a situação de saúde pública possibilite a sua realização em nova data

A SMS remarcará o prosseguimento ao cronograma do PSS assim que for possível, já que, no momento, atua em parceria com outros órgãos da Prefeitura entes federativos, em ações relacionadas ao controle da doença.

De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, com a confirmação, no sábado (14), do primeiro caso da doença em Aracaju, a Prefeitura passou a uma nova etapa do Plano de Contingência no que diz respeito à prevenção do vírus.

“Considerando que dentre as medidas adotadas em todo o território nacional está à suspensão de eventos e aglomerações de pessoas, evitando-se a disseminação do vírus. Foi suspenso, o procedimento de heteroidentificação que estava estimado em um quantitativo aproximado de 450 para comparecerem na Esgap, evento este que se enquadra nas hipóteses que devem ser evitadas e que estão sendo canceladas em todo o território nacional”, explica.

Waneska ressalta, ainda, que a população não deve entrar em pânico, mas sim tomar as medidas estabelecidas como eficazes, como lavar bem as mãos e evitar aglomerações. “Temos um Plano de Contingência, em execução, que a Prefeitura lançou com todas as diretrizes para prevenção e combate ao coronavírus”, enfatiza.

